Bianca Andreescu a scris o noua pagina de istorie in tenis

Tanara in varsta de 19 ani a devenit jucatoarea cel mai bine clasata in ierarhia mondiala WTA din intreaga istorie a Canadei.Bianca a urcat pe locul 4 in ierarhia WTA si a doborat astfel recordul detinut de Eugenie Bouchard.Sportiva cu origini romanesti a inceput anul in afara top 150 WTA, dar a avut un parcurs fenomenal si a urcat pe 4.Bianca a castigat si primul sau Grand Slam din cariera la US Open si a legat si o serie incredibila de 17 meciuri la rand fara infrangere.Jucatoarea in varsta de 19 ani va concura incepand de duminica la Turneul Campioanelor de la Shenzhen.C.S.