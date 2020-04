Bianca Andreescu anunta ca marele sau vis a fost spulberat: Mi s-a rupt sufletul cand am aflat

Ziare.

Sportiva in varsta de 19 ani a declarat ca visa inca de acum 6 ani sa joace la Olimpiada, dar ca acest lucru nu va fi posibil anul acesta."Eram nerabdatoare sa joc la Olimpiada. Visam sa joc la Olimpiada de cand aveam 13 ani. Mi s-a rupt sufletul cand am aflat ca s-au amanatPana la urma, sanatatea noastra si a fanilor conteaza mai mult si cred ca au luat decizia potrivita. Sper totusi sa pot sa joc la editia din 2021, macar atunci", a afirmat Bianca Andreescu la TSN.Bianca Andreescu nu a mai jucat tenis din luna noiembrie din cauza unei accidentari.Acum spune ca s-a refacut in totalitate si abia asteapta reinceperea sezonului.C.S.