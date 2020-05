Bianca Andreescu anunta obiectivul indraznet pe care il are

Ziare.

com

Andreescu, care ocupa in acest moment locul al saselea in clasamentul mondial, a cucerit anul trecut primul sau titlu WTA , la Indian Wells (California), iar apoi a invins-o pe americanca Serena Williams in finala de la Toronto si apoi din nou la Flushing Meadows, unde a cucerit primul titlu de Mare Slem din cariera sa.Dar ascensiunea sa a fost oprita dupa ce s-a accidentat la genunchiul stang la Turneul Campioanelor din luna octombrie 2019. Ea s-a aflat de atunci in recuperare, iar in momentul in care a dorit sa revina in circuit, sezonul a fost oprit din cauza noii maladii care a perturbat intreaga planeta.Bianca Andreescu, care va implini luna viitoare 20 de ani, incearca sa se pregateasca in conditiile impuse de masurile de izolare, dar recunoaste ca este foarte dificil."Este greu aici, la Toronto, pentru ca au inchis chiar si parcurile. Asadar nimeni nu poate juca tenis, baschet si nici macar sa stea pe o banca. Insa am lucrat in mintea mea. Cat de mult pot. Este un instrument foarte puternic, pe care imi place sa-l folosesc", a spus jucatoarea in podcastul Legendele tenisului, care va fi lansat joi de Eurosport.Accidentarea a obligat-o pe Bianca Andreescu sa rateze primul mare turneu al anului, Australian Open , care s-a derulat conform programului. Insa organizatorii Internationalelor Frantei de la Roland Garros au amanat competitia de Mare Slem pe zgura din mai pana in septembrie, in timp ce Wimbledonul a fost anulat, iar soarta turneului US Open urmeaza sa fie decisa luna viitoare."Nu stiu ce ne rezerva viitorul, insa merg sa dau tot ceea ce am mai bun, nu imi place sa pierd. Asa ca vom vedea. Dar acesta este cu siguranta obiectivul, la fel ca si toate celelalte turnee de Mare Slem. Pentru ca vreau sa ajung numarul unu mondial, imi doresc cu adevarat asta", a mai spus jucatoarea canadiana, care a ajuns anul trecut pe cea mai inalta pozitie in ierarhia feminina din cariera sa - locul 4.