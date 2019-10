Bianca Andreescu, asaltata cu oferte dupa ascensiunea fulminanta: Anuntul facut de agentul sportivei

Ziare.

Octagon, firma care o manageriaza pe Bianca Andreescu, a alocat opt persoane special pentru a se asigura ca sportiva primeste tot ce are nevoie, dupa ce interesul a crescut brusc.Dasnieres de Veigy, agentul Biancai, afirma insa ca numeroase oferte au fost deja refuzate."Nu ne gandeam ca aceasta zi va sosi atat de repede, asa ca nu trebuie sa ne grabim. Am refuzat numeroase oportunitati si oferte. Vrem sa fim atenti si extrem de selectivi, sa facem parteneriatele corecte.Cel mai important este sa ne asiguram ca Bianca este concentrata la tenis. Trebuie sa-i facem viata cat mai simpla posibila pentru a se gandi la tenis", a afirmat de Viegy pentru The Globe and Mail.Dupa victoria din finala de la US Open, Bianca are acum un staff format din 15 persoane. Opt se ocupa de partea de management, inclusiv consiliere financiara si de relatii publice, iar sapte de nevoile sportive si cele psihologice.Recent, sportiva a semnat un contract de sponsorizare cu Rolex.C.S.