Bianca Andreescu, asaltata de sponsori dupa parcursul excelent din acest an

Ziare.

com

Bianca este considerata viitoarea stea a tenisului feminin si atrage sponsorii nu doar prin calitatile de pe teren, ci si prin naturaletea aratata in afara terenului.Dupa victoriile din prima parte a anului, telefonul agentului Biancai a sunat in continuu. Companiile au facut oferte care de care mai atractive, insa Bianca nu se grabeste sa semneze momentan vreun parteneriat.Agentul sportivei spune ca e important sa o pastreze pe Bianca cu picioarele pe pamant pentru a nu fi luata de valul celebritatii."Timpul Biancai a devenit din ce in ce mai pretios si trebuie sa gasim echilibrul corect intre numarul potrivit de parteneriate pentru a nu o expune prea mult, mai ales ca are doar 18 ani.Afacerile nu sunt prioritatea principala in momentul de fata. Credem ca poate fi o jucatoare de top, care poate ajunge in fazele superioare la turneele de Grand Slam", a afirmat Jonathan Desnieres de Veigy pentru postul TVA.Urmeaza totusi o renegociere cu sponsorul de echipament, Nike, in termeni mult mai favorabili sportivei.C.S.