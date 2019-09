Bianca Andreescu, asaltata de sponsori dupa victoria din finala de la US Open

Ziare.

La doar 19 ani, Bianca a reusit sa-si treaca in palmares primul turneu de Grand Slam din cariera, iar succesul sau nu a ramas neobservat.Cary Kaplan, presedintele unei companii de management sportiv, spune ca numeroase companii sunt interesate in momentul de fata sa semneze contracte de sponsorizare cu Bianca, conform CBC El a spus ca Tim Hortons, Canadian Tire, dar si cele mai mari lanturi de supermarket-uri si banci din Canada sunt interesate sa o sponsorizeze.De asemenea, Copper Branch, companie care a semnat un contract de sponsorizare cu Bianca la inceputul acestui an, a anuntat ca vrea deja prelungirea intelegerii ce expira in 2020.Pe Bianca o asteapta asadar o perioada incarcata, dar si fructuoasa din punct de vedere financiar. In primul an de la castigarea US Open, Naomi Osaka a inregistrat venituri in valoare de 16 milioane de dolari din sponsorizari.C.S.