Bianca Andreescu avanseaza in optimi la Beijing

Bianca Andreescu - Elise Mertens 6-3, 7-6 (5)

Adolescenta de origine romana, aflata pe locul 6 in clasamentul WTA, s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 7-6 (5), dupa aproape doua ore de joc.Dupa un inceput echilibrat, cu patru breakuri consecutive, Bianca a pus stapanire pe joc si si-a adjudecat primul act dupa 34 de minute.Belgianca si-a crescut nivelul de joc in setul doi si s-a desprins aproape imediat la 4-1. Bianca n-a renuntat si a reusit sa salveze o minge de set, iar apoi sa egaleze, setul fiind decis in cele din urma la tie-break.In turul urmator, Bianca o va intalni pe Jennifer Brady, care a invins-o surprinzator in runda a doua pe Madison Keys.Odata cu calificarea in optimi, tenismena care reprezinta Canada si-a asigurat 85.980 de dolari si 120 de puncte in clasamentul WTA.12:40 - Break Elise Mertens si avem tie-break.12:36 - Campioana de la US Open face breakul si va servi pentru castigarea meciului.12:30 - Bianca salveaza o minge de set si trimite actul secund in "prelungiri". Se joaca deja de mai bine de o ora in acest set.12:20 - Adolescenta de origine romana revine de la 1-4 si egaleaza la 4.12:08 - Bianca recupereaza breakul si serveste pentru 4-4 in acest set doi.11:44 - Inca un game in contul lui Mertens.11:40 - Belgianca incepe foarte bine setul doi si se desprinde la 2-0.11:22 - Tenismena care reprezinta Canada reuseste un nou break si se distanteaza la 5-2.11:06 - Continua seria breakurilor.10:59 - Avem doua breakuri rapide in acest start de meci, astfel ca scorul e 1-1.ora 10:55 - A inceput partida.La TV, partida poate fi vizionata in direct pe postul Digi Sport 2.In clasamentul WTA, Bianca ocupa locul 6, in timp ce adversara ei din Belgia se afla pe pozitia 23.Bianca si Elise s-au mai intalnit o singura data, in sferturi la US Open, cand adolescenta de origine romana a castigat in trei seturi.8,2 milioane de dolari sunt premiile totale ale China Open 2019.I.G.