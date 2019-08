Bianca Andreescu avanseaza in turul doi la US Open

Ziare.

Adolescenta de origine romana a invins-o in runda inaugurala pe Katie Volynets, beneficiara a unui wildcard.6-2, 6-4 a fost scorul intalnirii dintre favorita numarul 15 si jucatoarea aflata pe locul 413 in clasamentul WTA!O ora si jumatate a durat intalnirea de la Flushing Meadows.In turul urmator, Bianca o va intalni pe castigatoarea intalnirii dintre chinezoaica Xiy Wang si belgianca Kirsten Flipkens.26 august - 8 septembrie e perioada in care se desfasoara US Open 2019.I.G.