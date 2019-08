Bianca Andreescu, cu zambetul pe buze inainte de inceperea US Open. Ce spune de relatia cu Nadia Comaneci si cum vede duelul Sharapova - Serena Williams

Ziare.

La aceasta conferinta, printre altele, Andreescu, 15 WTA la doar 19 ani, a vorbit si despre relatia pe care o are cu marea legenda a gimnasticii mondiale, Nadia Comaneci "Ce a obtinut Nadia e cu adevarat incredibil. Provenim din Romania si e placut sa vezi o alta romanca descurcandu-se bine. Avem o conexiune speciala. Ea e celebra in Canada, eu la fel, amanandoua suntem romance. Am avut sansa sa o intalnesc. E un om minunat si o inspiratie pentru multi, inclusiv pentru mine", a punctat Bianca pentru jurnalistii americani prezenti in sala de conferinte.Andreescu a fost intrebata si ea, ca si Simona Halep de altfel , despre meciul care va fi capul de afis al turului I pe tabloul feminin de la US Open, dintre Serena Williams si Maria Sharapova "Va fi un meci de urmarit, fara niciun dubiu. Cred ca au mai jucat si in urma cu cativa ani. Cred ca tragerile la sorti sunt ciudate aici. Jucatoarele din Canada joaca unele impotriva altora mereu aici", a adaugat sportiva cu parinti din Romania.Canada are acum 2 sportivi sub 20 de ani in primii 20 de tenismeni ai lumii, Bianca pe 15 in clasamentul feminin WTA si Felix Auger-Aliassime (19 ani, 19 ATP ), la baieti."Ce se intampla cu tenisul din Canada e incredibil! E placut sa impart succesul cu Felix. Am crescut impreuna, am mers la turneele de juniori amandoi. Cred ca daca ne vom motiva unul pe celalalt, cum a fost si in cazul lui Bouchard si Raonic, vom progresa constant", mai adauga Andreescu, al carui discurs il puteti urmari si in imagini VIDEO mai jos:Andreescu a castigat in acest an doua turnee Masters de 1000 de puncte, Indian Wells si Rogers Cup.Ea va evolua in primul tur la US Open cu americanca Katie Volynets (17 ani, 407 WTA).Intregul turneu de la US Open va fi televizat pe EuroSport.D.A.