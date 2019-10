Bianca Andreescu da inca o lovitura financiara

Ziare.

com

"Sunt fericita sa va anunt ca fac parte oficial din familia Rolex. Abia astept sa incep colaborarea", a scris Bianca Andreescu pe Twitter.Detaliile colaborarii n-au fost dezvaluite, insa cu siguranta ca suma primita de adolescenta de orgine romana e pe masura rezultatelor ei din acest an.Pe langa Rolex, campioana de la US Open mai are contracte de sponsorizare cu Nike, BMW si Head.Conform Forbes , Rolex are o prezenta majora in lumea sportului, avand sub contract atleti celebri, precum Tiger Woods, Roger Federer sau Lindsey Vonn.3 turnee a castigat Bianca Andreescu in acest an: Indian Wells, Rogers Cup si US Open.5 e locul ocupat in prezent de tenismena care reprezinta Canada.Bianca Andreescu a inceput anul in afara Top 100 si cu doar 215.000 de dolari castigati. Acum, castigurile ei au ajuns la 6 milioane de dolari.I.G.