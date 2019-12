Bianca Andreescu da ultima lovitura financiara din acest an

Ziare.

Jucatoarea in varsta de 19 ani a parafat o intelegere cu Gatorade, companie care sponsorizeaza nume grele ale sportului mondial, conform Insauga Termenii financiari ai intelegerii nu au fost facuti publici, dar suma pe care Bianca o va primi depaseste cu siguranta 1 milion de dolari pe an."Sunt atat de entuziasmata sa fac echipa cu un brand precum Gatorade, care a alimentat tot timpul cei mai buni sportivi din lume", a exclamat Bianca dupa semnarea contractului.Gatorade mai are contracte de sponsorizare cu nume grele precum Lionel Messi Serena Williams si Usain Bolt.In intreaga cariera, Bianca a castigat premii in valoare de 6.720.038 de dolari. Din acesti bani, 6.504.150 au fost castigati in 2019.C.S.