Bianca Andreescu, de neoprit: Anuntul facut de tanara sportiva

Sportiva in varsta de 19 ani declara ca a uitat cum este sa mai piarda si vrea sa lege in continuare victorie dupa victorie."Nu vreau sa par increzuta sau ceva de genul, dar am uitat cum este sa pierzi, ceea ce este un lucru bun! Cand meditez ma asigur ca simt sentimentul victoriei. Este bine ca am uitat de celalalt sentiment", a afirmat Bianca Andreescu intr-o conferinta de presa.In plus, Bianca este increzatoare ca in curand va ajunge si pe primul loc in clasament."Cred ca pot urca pe primul loc. Daca o sa pastrez aceeasi linie din ultimul an, sigur pot", a adaugat Bianca.Bianca Andreescu are o serie de 15 victorii la rand in circuit.Sportiva cu origini romanesti a inceput la Roland Garros cu o victorie in turul 1, apoi a abandonat insa din cauza unei accidentari.La revenirea in circuit au urmat alte sase victorii la Rogers Cup, sapte la US Open si una in primul tur de la Beijing.C.S.