Bianca Andreescu, de neoprit: Anuntul facut de tanara sportiva

Chiar daca nu a mai jucat de mult timp, Bianca este convinsa ca are sanse mari sa castige Roland Garros, turneu reprogramat in luna septembrie. In plus, ea vrea sa ajunga si pe primul loc in clasamentul WTA "Sa fiu pe primul loc in clasament este dintotdeauna obiectivul meu. Obiectivul meu de la inceputul anului este sa castig Roland Garros. Cred ca am o sansa buna sa castig Roland Garros si sa ajung pe primul loc in clasamentul WTA", a spus Bianca pentru postul TSN.Bianca Andreescu a avut un an 2019 de vis, in care a castigat Indian Wells si Rogers Cup, dar si primul sau Grand Slam, la US Open.Totusi, din noiembrie 2019 nu a mai jucat din cauza unei accidentari.Revenirea sa era asteptata in aceasta primavara, insa anularea turneelor i-a dat planul peste cap.C.S.