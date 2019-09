"Bianca Andreescu, de neoprit la US Open: Anuntul facut de tanara sportiva"

Ziare.

"Am asteptari mari de la mine si vreau sa castig acest turneu! O voi lua meci cu meci, stiu ca am adversare dificile pana in finala, dar vreau sa ma bucur de fiecare moment si sper sa castig.Joc mai bine decat la Rogers Cup, ma simt mai bine, iar asta se vede si in joc, dar si in statistici. Planul este sa lupt de la inceput pana la final", a declarat Bianca intr-o conferinta de presa.Apoi, Bianca a vorbit si despre duelul cu Elise Mertens din sferturile de finala de la US Open."Ia mingea foarte rapid din ce am vazut. Incearca sa puna presiune inca de la inceputul punctului, este destul de agresiva. Stiu ca are un serviciu decent si lupta foarte mult", a afirmat Bianca.Partida dintre Bianca Andreescu si Elise Mertens va avea loc in aceasta noapte, de la ora 2:00.C.S.