Bianca Andreescu, de neoprit! Sportiva a anuntat cele doua obiective ramase de indeplinit in acest an

Tanara sportiva a anuntat ca vrea sa incheie anul pe podiumul clasamentului WTA si sa castige Turneul Campioanelor de la Shenzhen."Vreau sa fiu in top 3 la finalul anului si sa castig Turneul Campioanelor. Mereu am spus ca trebuie sa visezi maret pentru a reusi lucruri grozave. Sunt asa de cand eram copil. Asa m-a invatat mama mea si trebuie sa-i multumesc pentru asta. Intotdeauna a fost modelul meu. Vreau sa visez la lucruri marete", a afirmat Bianca Andreescu intr-o conferinta de presa.Amintim ca Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams in finala de la US Open 2019 , scor 6-3, 7-5.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de zece locuri si a urcat pe 5 in clasamentul WTA.Pentru Bianca urmeaza o scurta pauza, dar de pe 15 septembrie va reveni pe teren, in turneul de la Osaka (Japonia).C.S.