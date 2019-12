Bianca Andreescu, desemnata Sportiva anului in Canada

Ziare.

Andreescu (19 ani), revelatia acestui sezon in circuitul profesionist feminin, a devenit in septembrie prima reprezentata a Canadei care castiga un titlu de Mare Slem la individual, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams in finala US Open.Jucatoarea de origine romana a castigat anterior, in luna august, cel mai important turneu canadian, Rogers Cup de la Toronto, o performanta pe care nicio alta canadianca nu o mai reusise din anul 1969."Sunt atat de recunoscatoare pentru acest trofeu! Nu ma asteptam sa-l primesc, iar faptul ca sunt prima jucatoare de tenis care il castiga este si mai supraealist", a declarat Andreescu, care incheie anul pe locul al cincilea in clasamentul WTA."Sunt nerabdatoare sa stiu ce imi va aduce 2020 si sunt intotdeauna mandra sa reprezint Canada la cel mai inalt nivel", a adaugat ea.Bianca Andreescu a fost desemnata in unanimitate Sportiva anului in Canada, de catre un juriu compus din 30 de ziaristi sportivi.