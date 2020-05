Bianca Andreescu, despre legatura speciala pe care o are cu Simona Halep

Ziare.

com

Bianca spune ca Simona a fost idolul sau din copilarie si ii este recunoscatoare pentru tot sprijinul acordat in ultimii ani."Suntem toate competitoare, dar in afara terenului suntem prietenoase una cu cealalta. Este o persoana foarte draguta. Prima data cand am intalnit-o a fost in Canada, la Rogers Cup, in 2016 sau 2017. Nu-mi amintesc exact. In Montreal am vizitat impreuna copiii de la clinica la Stadionul Olimpic si-mi amintesc ca mi-a oferit cateva sfaturi foarte bune, mi-a vorbit frumos despre jocul meu pentru ca ma vazuse pe teren, nu-mi amintesc unde si cand, dar stiu ca mi-a spus ca ma urmarise.Mi-a spus ca-i place stitlul meu de joc si m-am simtit foarte bine atunci. Apoi ne-am intalnit in circuit si am vorbit in limba romana. Am jucat impreuna la Shenzhen si a fost un meci incredibil, unul dintre cele mai bune ale mele pana in setul al treilea. Dar a fost incredibil sa-mi vad idolul transformat in rival. E un sentiment minunat", a spus Bianca pentru EuroSport Bianca Andreescu si Simona Halep s-au intalnit o singura data, anul trecut la Turneul Campioanelor , cand jucatoarea din Constanta s-a impus cu 3-6, 7-6 (6), 6-3.De atunci, Bianca nu a mai jucat tenis, fiind accidentata grav. Ea spera ca va reveni dupa ce sezonul va fi reluat.C.S.