Bianca Andreescu, despre meciul cu Simona Halep de la Turneul Campioanelor: "Va fi foarte interesant!"

Sportiva canadiana de origine romana, aflata la prima participare la intrecerea de final de sezon a tenisului feminin, a marturisit ca abia asteapta sa vada ce poate face la un astfel de turneu.Ea a dezvaluit ca o admira pe Simona si ca este incantata de perspectiva de a juca impotriva romancei."Stiu ca nu va fi usor. Toate sportivele din turneu sunt adversare dificile. Astept insa sa vad ce pot face impotriva lor. Sper ca pot obtine rezultate bune. Am jucat cu Pliskova si cu Svitolina anul acesta, asa ca stiu cat de cat la ce sa ma astept. Cu Simona nu am jucat niciodata, insa o admir mult. Va fi un meci foarte interesant, sunt entuziasmata!", a spus Andreescu, potrivit WTA Simona Halep si Bianca Andreescu au fost plasate in Grupa Mov de la Turneul Campioanelor, ele urmand a se infrunta in chiar prima partida, programata luni.Din aceasta grupa mai fac parte Elina Svitolina si Karolina Pliskova Toate meciurile de la Turneul Campioanelor vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com saptamana viitoare.M.D.