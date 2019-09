Bianca Andreescu, despre viitorul sau: Ce obiective a anuntat

Ziare.

''Am asteptari mari de la mine. Am o idee ce vreau, sa joc bine in urmatoarele turnee din Asia, sa ma calific la Turneul Campioanelor din China si sa atac top 3'', a afirmat Andreescu (19 ani), aflata pe locul 5 in clasamentul WTA ''Am realizat multe in acest an si simt ca pot mai mult, chiar cred ca pot mai mult dupa acest succes si ma voi stradui in continuare sa castig turnee de mare Slem. M-am gandit si sa joc la Jocurile Olimpice, cred ca e un eveniment foarte special'', a marturisit Bianca Andreescu.Bianca Andreescu a dezvaluit ca inca mai mai simte adrenalina care a condus-o la victorie in finala US Open cu legendara Serena Williams , dar acum spera in primul rand sa nu mai fie chinuita de accidentari.''Daca voi fi sanatoasa cred ca pot face lucruri chiar mai mari in acest sport. Cei mai mari inamici ai sportivului sunt accidentarile. Cred ca principalul obiectiv in acest moment e sa raman sanatoasa, deoarece am fost accidentata destul de mult in scurta mea cariera'', a comentat Andreescu.In acest sezon, jucatoarea canadiana a ratat o mare parte a sezonului de zgura si tot sezonul de iarba din cauza accidentarilor la spate, picior si umar, insa a parut invincibila in circuitul nord-american de hard, obtinand victoria la Rogers Cup, dupa o finala in care Serena Williams a abandonat, iar apoi titlul la Flushing Meadows. Palmaresul sau in 2019 este completat de titlul reusit la Indian Wells.