Bianca Andreescu dezvaluie ca a vrut sa recurga la un gest extrem la Madrid Open Virtual Pro

Tanara jucatoare spune ca a vrut sa se retraga din competitie intrucat conexiunea sa la Internet era proasta si nu putea juca la nivelul ei obisnuit.In plus, Bianca dezvaluie ca a vrut inclusiv sa arunce PlayStation-ul pe geam, nemultumita de infrangerile suferite."Am avut o conexiune de rahat si s-a intrerupt foarte des. Le-am spus organizatorilor ca nu vreau sa le ofer adversarelor posibilitatea sa ma invinga avand aceasta conexiune praf. Mi-au spus insa ca nu ma pot retrage deoarece m-am inscris deja. Am vrut sa imi arunc Play Station-ul pe geam. Nu glumesc.Cu Sorana Cirstea a fost cel mai bun meci al meu din turneu chiar daca am pierdut. Pana la urma, a fost ceva distractiv de facut. Sper totusi sa nu fie acesta viitorul meu. Vreau sa revenim la normal si sa jucam din nou tenis", a spus Bianca Andreescu pentru Eurosport.Cum turneul adevarat a fost anulat, organizatorii de la Madrid au gazduit unul virtual, pe PlayStation. Competitia feminina a fost castigata de Kiki Bertens.C.S.