Bianca Andreescu dezvaluie ce i-a transmis Serena Williams dupa finala de la Rogers Cup

Potrivit spuselor Biancai, Serena a felicitat-o pentru joc, dar si pentru comportamentul avut, unul foarte matur."Dupa ce am tinut discursul, a venit la mine si mi-a spus ca am dat dovada de maturitate, ca ea nu era asa la varsta mea. Sunt putin de moda veche, imi place sa citesc, sa ma regasesc.Iubesc sa invat, sa invat, sa invat. Incerc sa devin tot mai buna si cred ca Serena a observat asta", a spus Bianca Andreescu la postul TSN.Amintim ca Bianca Andreescu a castigat finala turneului de la Rogers Cup , dupa ce Serena Williams a abandonat din cauza problemelor medicale cand era condusa cu 3-1 in primul set.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de 13 locuri in clasamentul WTA si a ajuns pe 14.Rogers Cup este al doilea titlu major al carierei pentru Bianca Andreescu, dupa Indian Wells 2019.C.S.