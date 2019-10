"Bianca Andreescu dezvaluie ce mesaj i-a transmis Serenei Williams"

Ziare.

com

Bianca a dezvaluit ca i-a spus Serenei ca finala de la US Open reprezinta doar inceputul unei rivalitati."La finalul meciului i-am spus 'Felicitari, ai jucat incredibil', iar ea mi-a raspuns ca sunt incredibila. Ce i-am zis dupa? 'Oh, vom avea o multime de meciuri grozave precum acesta. Abia astept sa vad ce ne rezerva viitorul', iar ea mi-a raspuns ca e nerabdatoare", a relatat Bianca Andreescu, potrivit Tennis World USA Pentru Bianca aceasta a fost a doua victorie in tot atatea partide cu Serena Williams , dupa abandonul americancei din finala de la Rogers Cup.Tanara sportiva este momentan in vacanta, dar va reveni pe teren saptamana viitoare, la Turneul Campioanelor de la Shenzhen.In schimb, Serena Williams a incheiat deja sezonul si va reveni in circuit la Australian Open C.S.