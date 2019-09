Bianca Andreescu dezvaluie ce s-a intamplat in vestiarul de la US Open dupa finala cu Serena Williams: Mesajul transmis de americanca

Ziare.

com

Conform sportivei in varsta de 19 ani, Serena a dorit sa ii faca din nou complimente pentru jocul prestat."A fost un moment foarte placut in vestiar. Serena a venit si mi-a facut foarte multe complimente, spunandu-mi ca devin o sportiva foarte buna si foarte puternica.Mi-a mai spus cateva lucruri frumoase, dar nu as vrea sa le fac publice. Este o persoana foarte buna si sper sa o mai intalnesc in viitor", a spus Bianca intr-o conferinta de presa sustinta la Toronto.Amintim ca Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams in finala de la US Open 2019 , scor 6-3, 7-5.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de zece locuri si a urcat pe 5 in clasamentul WTA Pentru Bianca urmeaza o pauza, dar de pe 28 septembrie va reveni pe teren, in turneul de la Beijing (China).C.S.