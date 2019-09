Bianca Andreescu, dupa calificarea in finala US Open: "Visez la acest moment de cand eram copil"

Ziare.

Sportiva canadiana cu parinti romani a marturisit ca viseaza la o astfel de performanta inca de cand s-a apucat de tenis si este foarte fericita pentru ca a ajuns la acest nivel."Visez la acest moment de cand eram cpil. Dar nu cred ca au fost multi oameni care chiar au crezut ca poate deveni realitate. Nu am facut altceva decat sa cred in mine.Cred ca in clipele de dupa mingea de meci eram in stare de soc. In acelasi timp, stiu ca am luptat mult sa ajung pana aici si cred ca merit sa fiu in finala de sambata", a spus sportiva.In ceea ce priveste duelul cu Belinda Bencic din semifinale, Andreescu recunoaste ca nu a avut parte de o confruntare usoara, dimpotriva chiar."Nu a fost deloc usor. Este o jucatoare care loveste mingea foarte tare si foarte plat. Aveam genunchii pe pamant! Nu a fost prea distractiv sa joc impotriva ei, dar stilul acesta o face o sportiva uimitoare.Sunt multumita de cum m-am descurcat. Am incercat sa schimb ritmul cat de mult am putut, asta mi-am propus de la inceputul partidei. Dar nu mi-a fost usor. Cand cineva loveste mingea atat de plat si de departe este greu sa schimbi ritmul. Insa cred ca principalul motiv pentru care eu am castigat astazi este ca am luptat pana la capat si nu am renuntat niciodata", a mai declarat aceasta.Bianca Andreescu, tenismena canadiana de origine romana, a reusit sa se califice in finala ultimului turneu de Grand Slam al sezonului, US Open.In semifinale, ea a trecut greu, in doua seturi, de Belinda Bencic, scor 7-6 (3), 7-5, si asteapta acum duelul de vis cu Serena Williams din ultimul act de la Flushing Meadows.Pentru Bianca, este prima finala de Grand Slam din scurta ei cariera in tenisul profesionist.M.D.