Bianca Andreescu, dupa calificarea in semifinale la US Open: "Merit sa fiu aici si sper sa merg pana la capat!"

Ziare.

com

Canadianca ce are parinti romani marturiseste ca a ajuns la acest nivel muncind din greu si spune ca vrea sa mearga pana la capat si sa castige turneul."A fost nevoie de multa munca. Pasiunea a fost insa mereu acolo. Chiar si in perioadele mai grele am incercat intodeauna sa raman optimista.Cred ca oricine ar fi socat dupa calificarea in semifinalele unui turneu de Grand Slam pentru ca toti visam la acest moment din copilarie, de cand luam in mana racheta de tenis. Cred ca am muncit din greu sa ajung pana aici asa ca mi se pare ca merit sa fiu aici si sper sa merg pana la capat!Daca cineva mi-ar fi spus acum un an ca voi ajunge in semifinale la US Open i-as fi raspuns ca e nebun!", a declarat Andreescu la conferinta de presa.Bianca Andreescu s-a calificat, miercuri noaptea, in semifinalele ultimului Grand Slam al sezonului, US Open.In sferturile de finala ea a revenit superb dupa ce a pierdut primul set al duelului cu Elise Mertens si s-a impus in cele din urma cu scorul de 3-6, 6-2, 6-3 in ceva mai mult de doua ore de joc.In marele duel pentru calificarea in finala, Bianca o va infrunta pe elvetianca Belinda Bencic, si ea ajunsa in premiera in semifinalele unui turneu de Grand Slam.M.D.