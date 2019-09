Bianca Andreescu, dupa calificarea in sferturile de finala de la US Open: Cat de dificil a fost s-o invinga pe Taylor Townsend

Ziare.

Canadianca de origine romana s-a impus in trei seturi si recunoste ca sportiva care le-a eliminat in tururile anterioare pe Simona Halep si Sorana Cirstea are un stil de joc dificil."Am incercat s-o alerg cat mai mult posibil, pentru ca, in setul secund, am simtit ca asta face cu mine si greseam mult. In setul trei mi-am spus ca trebuie sa fiu mai agresiva, dar si mai rabdatoare in acelasi timp", a spus Bianca."Nu-ti da niciun ritm. Loveste o minge plata, apoi un slice, iar dupa vine la fileu...", a adaugat aceasta.Tenismena in varsta de 19 ani a ajuns in premiera in sferturile de finala ale unui turneu de Grand Slam, insa nu evita sa spuna ca-si propune castigarea competitiei de la Flushing Meadows."Ma simt minunat! Am lucrat si visat la momentul asta de mult timp, asa ca ma simt foarte bine sa fiu in sferturi aici. Sunt foarte fericita, dar turneul nu e inca incheiat. Cred ca pot ajunge si mai departe. La fiecare turneu la care ma duc, imi propun sa castig. Am asteptari mari de la mine. E cel mai bun an din viata mea, niciodata n-am fost atat de increzatoare", a conchis Bianca.Vezi si: Taylor Townsend, impresionata de Bianca Andreescu 6-1, 4-6, 6-2 a fost scorul intalnirii dintre Bianca Andreescu si Taylor Townsend, care a durat o ora si 55 de minute.In sferturile de finala de la US Open 2019, Bianca Andreescu o va intalni pe belgianca Elise Mertens.Confruntarea dintre cele doua va avea loc miercuri noaptea, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.US Open 2019 se desfasoara in perioada 26 august - 8 septembrie.Citeste si: Bianca Andreescu urca spectaculos in clasamentul WTA: O poate depasi pe Simona Halep! I.G.