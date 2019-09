Bianca Andreescu explica de ce i-a cerut scuze Serenei Williams dupa finala de la US Open

Ziare.

Sportiva cu origini romanesti spune ca a facut acest lucru deoarece face parte din "mentalitatea canadiana"."Este un lucru din Canada pe care noi il facem. Abia ma puteam auzi pe teren, publicul era nebun. Ma bucur ca am reusit sa nu las asta sa ma distraga", a afirmat Bianca la emisiunea The View de la ABC.Amintim ca Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams in finala de la US Open 2019 , scor 6-3, 7-5.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de zece locuri si a urcat pe 5 in clasamentul WTA Pentru Bianca urmeaza o scurta pauza, dar de pe 15 septembrie va reveni pe teren, in turneul de la Osaka (Japonia).C.S.