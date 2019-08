Bianca Andreescu face o victima cu greutate la Rogers Cup si se califica in sferturile de finala

Ziare.

Sportiva cu origini romanesti s-a calificat in sferturile de finala dupa ce a invins-o pe olandeza Kiki Bertens, aflata pe locul 5 in clasamentul WTA Bianca s-a impus in trei seturi, scor 6-1, 6-7 (7), 6-4, dupa mai bine de doua ore si jumatate de joc.In sferturile de finala, Bianca o va intalni pe Karolina Pliskova , aflata pe locul 3 in clasamentul WTA.In urma acestui rezultat, Bianca a urcat pe locul 21 in clasamentul WTA, in crestere cu sase pozitii fata de saptamana precedenta.C.S.