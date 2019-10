Bianca Andreescu face un anunt ingrijorator dupa infrangerea din meciul cu Simona Halep

Ziare.

com

Sportiva cu origini romanesti spune ca se resimte in continuare dupa acest meci si a anuntat ca a intrat pe mana doctorilor."O sa fac o tona de tratament, o sa ma odihnesc cat pot de mult, o sa mananc bine si o sa beau mult. Sper sa imi revin si sper ca pot intra si pe teren", a spus Bianca Andreescu la postul TSN.Amintim ca Simona a invins-o pe Bianca Andreescu in primul meci de la Turneul Campioanelorcu 3-6, 7-6, 6-3.Pentru Simona urmeaz acum confruntarea cu Elina Svitolina, ce va avea loc miercuri, de la ora 12:30, in direct pe Ziare.com.In cazul in care o va invinge pe Svitolina, Simona va fi calificata in semifinalele Turneului Campioanelor, daca si Andreescu o invinge pe Pliskova.C.S.