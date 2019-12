Bianca Andreescu face un gest minunat (Video)

Ziare.

Astfel, timp de o zi, Bianca a participat la actiunile unui centru care sprijina victimele violentei domestice in Toronto.Vizibil emotionata, Bianca a participat la activitatile acelui centru ce ofera adapost si sprijin femeilor ce au fost abuzate fizic si sexual.De asemenea, Bianca s-a intalnit si cu cateva dintre persoanele aflate in aceasta situatie."Este incredibil pentru mine sa fiu o voce in aceasta campanie. Vreau sa arat oamenilor din intreaga lume cat de important este sa sprijini aceasta cauza", a spus Bianca.Bianca va incepe noul sezon la Auckland , iar apoi va participa la Australian Open , unde este a doua favorita.C.S.