Bianca Andreescu face un salt important in clasamentul WTA dupa rezultatele de la Rogers Cup

Tanara sportiva s-a calificat in optimile de finala si face deja un salt important in clasamentul WTA In urma rezutatelor de pana acum, Bianca se afla in clasamentul LIVE pe locul 22, in crestere cu 5 pozitii.Aceasta este cea mai buna pozitie ocupata de Bianca in intreaga cariera.In functie de rezultatele pe care le va avea in continuare, Bianca poate intra chiar in top 20 WTA dupa Rogers Cup.In optimile de finala o asteapta insa un meci dificil contra olandezei Kiki Bertens.C.S.