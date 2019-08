Bianca Andreescu face un salt impresionant in clasamentul WTA

Ziare.

Adolescenta de origine romana, dar care reprezinta Canada, poate intra in premiera in Top 20 WTA.In clasamentul LIVE al WTA, Bianca ocupa in acest moment locul 20, cu 2.287 de puncte, ceea ce reprezinta un salt de 7 pozitii fata de ierarhia precedenta.Cu o calificare in ultimul act al turneului de la Toronto, Bibi va ajunge la 2.522 de puncte si va mai urca inca o pozitie.In cazul in care se va impune la Rogers Cup, tenismena in varsta de 19 ani se va afla, la inceputul saptamanii viitoare, pe locul 14 in clasamentul intocmit de Asociatia de Tenis Feminin.Vezi si: Clasamentul WTA va avea un nou lider: Iata cum arata Top 10 Urmatorul clasament WTA va fi anuntat oficial luni dimineata.I.G.