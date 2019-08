Bianca Andreescu, fericita dupa triumful de la Rogers Cup: Sper sa fie doar inceputul

Ziare.

A fost doar 3-1 pentru sportiva cu parinti romani, care acum reprezinta Canada, Bianca bifand al doilea trofeu al carierei, dupa Indian Wells.Iata ceea ce a declarat sportiva noastra la festivitatea de premiere de dupa joc: "Stiu cum este sa te retragi de la turnee, sa fii accidentata, nu ma asteptam sa castig asa, nu as fi vrut. Esti o mare campioana Serena, te-am vazut de atatea ori jucand, esti o campioana si pe teren si in afara lui. Nu prea am cuvinte acum, sunt prima canadiana care a ajuns in finala si a si castigat din 1969. Am avut atatea momente grele, mai ales prin ce am trecut in ultimele 2 luni, mi-am setat obiectivul sa nu renunt. Provocarea mea era sa joc, sunt chiar binecuvantata acum, asa ma simt.Multumesc publicului care m-a ajutat atat de mult, fara voi nu as fi putut sa castig aici. Fara parintii mei nu as fi putut ajunge aici unde sunt", a fost frumoasa reactie a lui Andreescu, care de luni va ocupa locul 14 WTA mondial.Andreescu va participa de luni la turneul WTA Masters de la Cincinnati, din SUA.Citeste si:D.A.