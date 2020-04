Bianca Andreescu, impresionata de Sorana Cirstea: Toata lumea vorbeste despre ea

Ziare.

Jucatoarea cu origini romanesti a laudat-o pe Sorana inaintea partidei pe care cele doua o vor disputa astazi in sferturile de finala de la Mutua Madrid Open Virtual Pro."Avem un grup comun de WhatsApp in care vorbim non stop. Toata lumea vorbeste despre Sorana, de cat de buna e la acest joc. Chiar am urmarit-o si eu pentru ca eram curioasa. Wow! Chiar joaca bine, ce ma fac cand joc impotriva ei?", a spus Bianca Andreescu.Partida dintre Sorana Cirstea si Bianca Andreescu va avea loc miercuri, de la ora 18:00.Sorana le-a invins pana acum pe PlayStation pe Elina Svitolina, Johanna Konta si Vika Azarenka.Turneul de la Madrid e donat cu premii de 300 de mii de euro, care vor fi donati.C.S.