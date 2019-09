Bianca Andreescu, in semifinale la US Open: Miza financiara uriasa a intalnirii cu Belinda Bencic

Ziare.

Dupa calificarea in penultimul act de la US Open, canadianca de origine romana are garantat un cec in valore de 960.000 de dolari si 780 de puncte in clasamentul WTA.O prezenta in finala Grand Slam-ului de la New York e recompensata cu 1,9 milioane de dolari si 1.300 de puncte in ierarhia intocmita de Asociatia de Tenis Feminin.Castigatoarea US Open 2019 va primi 3,85 milioane de dolari si 2.000 de puncte WTA.Semifinalele feminine de la US Open sunt programate in noaptea de joi spre vineri.Serena Williams o va infrunta pe Elina Svitolina, iar Bianca Andreescu va da piept cu Belinda Bencic.Finala feminina la simplu de la US Open 2019 se va disputa sambata seara.I.G.