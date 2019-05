Bianca Andreescu, interviu in limba romana la Roland Garros: Ce spune despre posibilitatea de a juca pentru Romania (Audio)

Ziare.

Intrebata daca se gandeste sa joace pentru Romania, Bianca a mentionat ca nu a luat niciodata in calcul aceasta posibilitate."Sa joc pentru Romania? Acum, de cand am avut succes, toata lumea ma intreaba de ce nu joci pentru Romania? Chiar nu stiu ce sa zic, parintii mei au emigrat din Romania ca eu sa ma nasc in Canada, intr-un climat mult mai bun decat in Romania si niciodata nu m-am gandit sa ma intorc in Romania, sa facem 'another life', sa o luam de la zero.Stiu ca bunicii ma asteapta sa ma intorc in tara. O sa joc in Europa o perioada mai lunga si voi fi mai aproape de ei, sa pot merge mai des la ei", a spus Bianca intr-un interviu pentru Fanatik Totusi, Bianca a mentionat ca simte din plin dragostea fanilor din Romania, care au adoptat-o."Sunt foarte fericita cand vad romanii ca ma incurajeaza, cand simt iubirea lor. Si acum, in primul tur la Paris au fost multi romani la meciul meu si apreciez din suflet sustinerea pe care o am din partea romanilor. Ce parte din tenisul meu vine din Romania? Pasiunea, cred. Si... fight! Spiritul de lupta! Toti jucatorii din Romania au asta. Sunt cei mai buni luptatori", a mai spus Bianca.C.S.