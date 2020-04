Bianca Andreescu nu mai rezista fara tenis: Mesajul transmis de antrenorul ei

Ziare.

Antrenorul sportivei, Sylvain Bruneau, afirma ca sportiva era nerabdatoare sa revina pe teren."Da, pauza ii va fi benefica, dar nu a mai jucat tenis de foarte mult timp si rezista cu greu dupa anularea turneelor.Incerc sa ii amintesc partea pozitiva a situatiei, ca se va intoarce pe teren cand va fi suta la suta pregatita. Si acum suntem siguri ca va fi pregatita, indiferent cand se vor relua turneele", a afirmat Bruneau, citat de GoTennis Aflata in izolare, tanara sportiva a inceput o campanie pentru strangerea de fonduri ce vor fi donate Center for Disaster Philantrophy.Astfel, Bianca a decis sa doneze o racheta cu autograf, care va ajunge la o persoana ce va dona 25 de dolari.Dupa ce toate donatiile vor fi stranse, Bianca va trage la sorti si va oferi racheta unuia dintre celor ce au cotizat.Pana in acest moment, Bianca a strans donatii in valoare de 1.875 de dolari, dar spera sa acumuleze 10 mii de dolari.C.S.