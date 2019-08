Bianca Andreescu o elogiaza pe Serena Williams inainte de finala Rogers Cup. Cum multumeste pentru suportul fanilor romani

Ziare.

Andreescu si Serena se vor infrunta in premiera in circuitul WTA , duminica de la ora 20.30, meci LIVE pe Ziare.com.Bianca a fost mereu sustinuta la Toronto, unde evolueaza pe teren propriu, ea fiind insa incurajata frenetic si de fanii romani. In plus, ea i-a mai avut aproape si pe parintii sai, romani amandoi:"Suportul din Romania este foarte minunat, chiar simt toata iubirea voastra si a parintilor mei sa fiu aici la turneul asta, in Canada. Pentru mine este un moment foarte special, pentru ca niciodata nu vin ei la turnee, doar la Grand Slam-uri. Sa fiu alaturi de ei, este minunat pentru mine", a fost declaratia Biancai Andreescu, 19 ani, pentru televiziunea DigiSport.Romanca va fi in premiera in top 20 mondial la capatul acestui turneu, indiferent de rezultatul finalei de la Toronto.Primul trofeu de Mare Slem castigat de Serena Williams, cel de la US Open 1999, era cucerit cu noua luni inainte ca Bianca sa se nasca."Am mai zis ca vreau sa joc cu ea pana se retrage si daca pot sa joc cu ea maine, o sa fie o experienta minunata. Va fi minunat sa impart terenul cu ea, este o legenda a acestui sport", a mai adaugat ea in interviul acordat televiziunii citate mai sus.Finala dintre Andreescu si Serena va avea loc de la 20.30, meci LIVE pe Ziare.com. Intre americanca si Bianca este o diferenta de varsta de 18 ani, Andreescu avand 19, iar Williams 37.Citeste si:D.A.