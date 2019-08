Bianca Andreescu o invinge pe Caroline Wozniacki in turul trei de la US Open

Ziare.

Adolescenta de origine romana s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 6-4.O ora si 32 de minute a durat confruntarea dintre cele doua.Jucatoarea care reprezinta Canada continua astfel forma senzationala aratata in acest an, ajungand la 9 victorii consecutive in circuitul WTA.In runda urmatoare, Bianca o va intalni pe americanca Taylor Townsend, care in ultimele tururi le-a eliminat pe Simona Halep si Sorana Cirstea.Cel mai probabil, meciul dintre Bianca Andreescu si Taylor Townsend va fi programat luni seara.26 august - 8 septembrie e perioada in care se desfasoara US Open 2019.I.G.