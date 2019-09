Bianca Andreescu, omagiata in Canada: Mesaj emotionant al premierului Trudeau

Ziare.

Ceremonia a beneficiat de prezenta unor personalitati de prima mana, de la ministri si pana la premierul canadian, Justin Trudeau.Acesta din urma le-a transmis un mesaj emotionant parintilor Biancai, aflati si ei in public, multumindu-le pentru ca au ales sa emigreze in Canada."Mai avem oameni carora trebuie sa le multumim. Nicu si Maria, va multumesc pentru ca ati crescut o fata extraordinara, o campioana incredibila si va multumesc pentru ca, in urma cu multi ani, ati ales Canada pentru a demonstra ca in aceasta tara totul este posibil!", a spus Trudeau.In ceea ce o priveste pe Bianca, aceasta s-a bucurat de eveniment, intretinandu-se minute bune cu Trudeau si cu ceilalti oameni importanti.In public au fost atat drapeluri canadiene, cat si steaguri romanesti si mesaje in limba romana pentru sportiva aflata pe locul 5 in clasamentul WTA Bianca Andreescu este o sportiva canadiana ai carei parinti sunt imigranti romani. Ea a inceput tenisul la Pitesti, insa lipsa de perspective si dificultatile financiare i-au fortat parintii sa revina in Canada.Andreescu a beneficiat din plin de sprijinul federatiei canadiene, autoritatile investind destul de mult in pregatirea sa.