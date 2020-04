Bianca Andreescu povesteste cat de greu rezista in carantina: Depinde foarte mult de proiectiile pe care le faci

Ziare.

Tanara de 19 ani de pe locul 6 WTA , castigatoare de US Open in 2019, a avut ceva de povestit in legatura cu lupta mentala pe care o duce in timpul carantinei, atat timp cat intreg tenisul este suspendat, cel putin pana la mijloc de luna iulie.Ea incearca sa ia partile bune si din aceasta grea perioada si intr-un interviu pentru cei de la Tennis Channel ea a povestit: "Nu e usor in carantina din punct de vedere mental, incerc sa raman focusata pe ceea ce conteaza. Succesul depinde foarte mult si de proiectiile pe care ti le faci. De felul in care te imaginezi la un moment dat. Asa s-a intamplat si la New York, mi-am imaginat succesul", puncta sportiva cu parinti nascuti in Romania, dar care au emigrat in Canada.Bianca acum se afla in recuperare dupa o accidentare care i-a dat mari batai de cap, accidentare bifata in timpul partidei cu Simona Halep de la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, de la finele anului trecut.Andreescu a fost intrebata si ce crede despre caracterizarea pe care i-a facut-o marele Andy Roddick dupa triumful de la US Open, care a numit-o "Street fighter", datorita jocului sau agresiv: "Am fost impresionata sa aud ceea ce a spus Andy despre mine. El e o voce autorizata care are expertiza pentru a vorbi despre emotiile si stilul fiecarui jucator".Romanca ce acum reprezinta Canada nu a jucat niciun meci oficial in 2020 din cauza acelei accidentari.In finala de la US Open ea a dispus de marea campioana Serena Williams , de 23 de ori campioana de Grand Slam.D.A.