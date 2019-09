Bianca Andreescu prezinta primul lucru pe care il va cumpara din premiul urias castigat la US Open

Ziare.

com

Sportiva in varsta de 19 ani a primit un cec in valoare de 3.850.000 de dolari dupa acest succes si spune ca ii va cumpara cainelui sau un lantisor."Cu primii bani ii voi cumpara lui Coco un lantisor de la Coco Chanel. Oh da!", a spus Bianca intr-o conferinta de presa.Bianca este o mare iubitoare a animalelor, iar cainele sau a stat inclusiv in loja la finala de la US Open 2019.Totodata, Bianca vine anual in Romania pentru a adopta caini, carora le gaseste proprietari.Amintim ca Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams in finala de la US Open 2019 , scor 6-3, 7-5.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de zece locuri si a urcat pe 5 in clasamentul WTA Pentru Bianca urmeaza o pauza, dar de pe 28 septembrie va reveni pe teren, in turneul de la Beijing (China).C.S.