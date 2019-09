"Bianca Andreescu, prima debutanta din era Open castigatoare la US Open. Ce record urias al Monicai Seles a doborat"

Ziare.

6-3, 7-5, a fost scorul prin care Andreescu, tenismena cu origini romanesti care reprezinta acum Canada, a trecut de Serena, in a doua lor finala consecutiva dupa Rogers Cup.La doar 19 ani, Andreescu a intrat deja in istorie cu un record, intrand pe locul 10 in clasamentul celor mai tinere castigatoare de Mare Slem, asa cum Ziare.com v-a informat mai devreme:Pe langa acest aspect, sa mai spunem ca ea devine prima debutanta din era Open care triumfa la US Open, acest an fiind pentru prima data cand romanca reusea sa se afle pe tabloul principal de la Flushing Meadows.In plus, Andreescu mai participase pana acum la doar 3 turnee de Grand Slam si iata ca deja a reusit sa castige unul, la doar a patra participare, dupa Wimbledon 2017, Australian Open 2019 si Roland Garros 2019.La Londra era eliminata in primul tur, iar la ultimele doua parasea tabloul din turul II.Ea devine, astfel, prima jucatoare de la Monica Seles incoace care castiga un Grand Slam la a patra participare doar.De luni incolo ea va ocupa locul 5 in clasamentul WTA , cea mai buna clasare din istorie, chiar deasupra Simonei Halep, care era eliminata aici la New York in turul II.Citeste si: