Bianca Andreescu, primele declaratii despre infrangerea de la Beijing si noua rivalitate din tenisul feminin

Ziare.

com

Canadianca de origine romana a pierdut pentru prima data dupa 16 victorii consecutive in circuitul WTA, dar promite ca va mai avea astfel de serii impresionate."Am uitat ce sentimente sunt la infrangere si, sincer, nu e deloc placut. Nu mi-a fost dor. Dar sper ca meciul a fost distractiv", a spus Bibi la Beijing.Andreescu a vorbit si despre cea mai noua rivalitate din tenisul feminin, dintre ea si japoneza Osaka."Vom mai avea multe meciuri de genul acesta, cu siguranta!"Bianca Andreescu a fost eliminata dramatic in sferturile de finala ale turneului WTA de la Beijing dupa un meci maraton.Canadianca de origine romana a fost invinsa in trei seturi, scor 5-7, 6-3, 6-4 de japoneza Naomi Osaka, cea care a reusit sa puna capat unei serii fabuloase de victorii consecutive obtinute de Bianca.Doua ore si 17 minute a durat intalnirea.M.D.