Bianca Andreescu primeste o veste excelenta

Tanara sportiva nu va fi nevoita sa se opereze dupa accidentarea suferita la Turneul Campioanelor Jucatoarea in varsta de 19 ani a primit rezultatele ultimelor teste medicale si a fost anuntata ca nu are nevoie de operatie.In plus, ea isi va relua pregatirea pentru noul sezon la inceputul lunii decembrie."Am stabilit planul de pregatire pentru noul sezon, iar cand ne vom reuni vom stabili si obiectivele", a declarat antrenorul sportivei, Syilvain Bruneau, pentru RDS Bianca s-a accidentat grav la Turneul Campioanelor si a fost nevoita sa abandoneze inaintea ultimului meci din grupa.C.S.