Bianca Andreescu primeste o veste excelenta

Jucatoarea cu origini romanesti si-a reluat antrenamentele, se simte bine si are sanse foarte mari sa revina pe teren la Indian Wells."Este o recuperare de durata, dar totul merge bine, in special in ultima perioada. Am avut cateva momente cu adevarat bine si lucrurile sunt pe drumul cel bun. Au mai ramas mai putin de doua saptamani pana la turneu si speram ca va fi gata.Oricum, va concura din nou cand va fi suta la suta pregatita. Speram sa fie gata de Indian Wells, dar mai avem nevoie de cateva zile pentru a fi suta la suta siguri", a spus Sylvain Bruneau, citat de Tennis365 Bianca Andreescu nu a mai jucat tenis din luna noiembrie, cand s-a accidentat la Turneul Campioanelor Anul trecut, ea a castigat Indian Wells dupa ce a invins-o in finala pe Angelique Kerber Astfel, tanara sportiva are de aparat 1000 de puncte la editia din acest an.C.S.