Bianca Andreescu primeste o veste excelenta

Sportiva noastra si-a anuntat revenirea in circuit la turneul de la Miami, ce va incepe pe 25 martie."Sunt foarte impacientata sa joc din nou! Dar, in acelasi timp, sunt pregatita! Am muncit din greu, cu adevarat din greu! sunt pur si simplu pregatita sa joc din nou. Cred ca voi juca din nou si o voi face la un nivel mai ridicat decat inainte.Scopul meu este sa ajung pe locul 1 in clasamentul WTA si sa castig cat de multe turnee de Grand Slam pot! Vreau sa devin o sportiva mai buna si un om mai bun in fiecare zi", a spus Bianca Andreescu pentru People Bianca Andreescu nu a mai jucat tenis din luna noiembrie, cand s-a accidentat la Turneul Campioanelor Ar fi trebuit sa revina in circuit la Indian Wells, dar s-a retras in ultima clipa, iar ulterior turneul a fost anulat.C.S.