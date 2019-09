Bianca Andreescu primeste o veste neasteptata dupa succesul din finala de la US Open

Ziare.

In urma victoriei din meciul cu Serena Williams , Bianca si-a asigurat cel mai mare premiu din istoria tenisului, adica 3.850.000 de dolari.Chiar si asa, conducerea Federatiei de Tenis din Canada a anuntat ca o va sprijini in continuare financiar si va suporta toate costurile."Avem o intelegere cu ea si o respectam. Vrem sa ajunga numarul 1 in lume si sa castige mai multe Grand Slam-uri. Este o investitie buna", a afirmat presedintele Tennis Canada, Michael Downey, pentru Forbes.Bianca Andreescu este jucatoarea cu cele mai mari castiguri din acest an, depasind pragul celor 6 milioane de dolari.Totusi, canadienii au un program prin care sprijina financiar jucatorii, fara sa le ceara ceva in schimb.C.S.