Bianca Andreescu, procentaj uluitor cu tenismenele de top 10 WTA in 2019

Ziare.

com

Pustoaica de 19 ani venita de nicaieri in varful ierarhiei WTA, cea care pe 1 ianuarie anul curent nu era nici macar in top 150 mondial, Bianca Andreescu se poate lauda in acest an cu rezultate deosebite.Ea are un procentaj de victorii la jucatoarele de top 10 WTA de 8-0 in acest an, dupa victoria de sambata la Serena. Totul a inceput pe 3 ianuarie, cand romanca trecea de locul 3 WTA pe atunci Caroline Wozniacki , la Auckland , scor 6-4, 6-4.Doua luni mai tarziu, "Bibi" trecea de Elina Svitolina, locul 6 WTA, scor 6-3, 2-6, 6-4, la Indian Wells, turneu pe care avea sa il si castige, dupa o finala cu o alta membra din top 10, Angie Kerber, 8 WTA, scor 6-4, 3-6, 6-4.Peste doar 7 zile, Andreescu trecea de aceeasi Kerber, la Miami in turul III, scor 6-4, 4-6, 6-1.Dupa o accidentare care a facut-o sa stea mai multe luni pe tusa, Andreescu a revenit la Rogers Cup si a trecut de Kiki Bertens, numarul 5 WTA, scor 6-1, 6-7, 6-3, in optimile de finala. Apoi, a trecut de si de a 3-a jucatoare a lumii, Karolina Pliskova , dupa alte trei seturi, 6-0, 2-6, 6-4.In finala de la Rogers Cup, ea a trecut de aceeasi Serena Williams, care insa a abandonat in primul set la 1-3.Marea sportiva americana nu si-a luat totusi revansa dupa acea intamplare de la Toronto, pierzand finala de la New York cu scorul de 6-3, 7-5.Dupa triumful de la US Open, Bianca Andreescu a trecut de Simona Halep in clasamentul WTA si va urca pe locul 5, cea mai buna clasare din cariera.Citeste si: