Bianca Andreescu reactioneaza dupa criticile primite de mama sa pentru comportamentul din finala US Open (Video)

This is actually hilarious. My moms a straight G. I'll never be that cool https://t.co/4pvXVf5ZXv - Bianca (@Bandreescu_) September 9, 2019

Ziare.

com

Christine Teigen, o prezentatoare TV din SUA, scriitoare si fotomodel, care are peste 25 de milioane de urmaritori pe Instagram si peste 17 milioane pe Twitter , a avut un comentariu nepotrivit la adresa mamei Biancai, Maria.Aceasta a criticat faptul ca mama Biancai nu si-a aratat emotiile in timpul finalei si a comentat ironic pe Twitter."Mama Biancai pare ca este cineva care se preface ca este mama Biancai! Cineva sa o verifice pe mama Biancai", a scris Christine Teigen.Fanii tenisului au fost infuriati de acest comentariu si i-au lasat numeroase raspunsuri.De asemenea, inclusiv Bianca Andreescu a fost nevoita sa raspunda, sarind in apararea mamei sale."Asta este de fapt hilar. Mama mea este un gangster adevarat. Eu nu voi fi niciodata atat de cool", a raspuns Bianca.De altfel, fanii tenisului i-au amintit lui Christine Teigen ca mama Biancai are studii superioare si o functie de conducere la o companie respectabila din Canada.C.S.